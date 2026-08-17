Revelan videos inéditos de “El Chapo” Guzmán tras su captura; pidió evitar enfrentamientos con autoridades

Lunes 17 de agosto de 2026

Tres videos inéditos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, grabados después de su detención, fueron dados a conocer y muestran al exlíder del Cártel de Sinaloa hablando sobre sus actividades y las instrucciones que habría dejado a sus hijos y colaboradores en caso de ser capturado.

El material fue revelado por el periodista Héctor de Mauleón y muestra distintos momentos posteriores a la aprehensión de Guzmán Loera. En una de las grabaciones, el narcotraficante habla sobre su participación en la siembra y tráfico de drogas.

Durante la conversación, Guzmán también sostiene que había instruido a las personas cercanas a él para que evitaran enfrentamientos con las autoridades en caso de que fuera detenido.

De acuerdo con lo expresado en el video, una de las indicaciones dirigidas a sus hijos era no responder con violencia contra policías ni provocar una confrontación con el Gobierno tras su eventual captura.

“No quiero que vayan a pelear con algún policía, no, no va a haber guerra, para nada”, se escucha decir a Guzmán en uno de los fragmentos difundidos.

En otra parte de las grabaciones, “El Chapo” hace referencia a la situación de seguridad y explica que, desde su perspectiva, un enfrentamiento directo con las autoridades no resultaba conveniente para su organización.

Los otros videos muestran momentos inmediatamente posteriores a su detención, entre ellos cuando Guzmán se lava el rostro mientras permanece bajo custodia y es grabado por uno de los agentes.

La difusión del material ofrece nuevos detalles sobre las horas posteriores a una de las capturas más relevantes de Guzmán Loera y sobre las instrucciones que, según sus propias declaraciones, había establecido ante la posibilidad de ser detenido.

Joaquín Guzmán cumple actualmente una condena de cadena perpetua en Estados Unidos, luego de ser declarado culpable en 2019 de diversos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.