Revisa Sindicatura calidad de los servicios públicos en Las Malvinas

Viernes 18 de septiembre de 2026

Como parte del programa Sindicatura en tu Colonia, personal de la Sindicatura Municipal realizó un recorrido por la colonia Las Malvinas para supervisar la calidad de los servicios públicos y conocer directamente las inquietudes de las y los vecinos.

Durante la visita se revisaron los rubros de Recolección de basura, Alumbrado público y Seguridad.

En Recolección de basura, se constató que el servicio se brinda los días martes, jueves y sábado por el prestador de servicios Comercial Automotor S.A. de C.V., sin que se registraran reportes por parte de los habitantes.

Respecto al Alumbrado público, no se recibieron reportes y se verificó que el servicio funciona de manera correcta, además de contar con iluminación LED.

En materia de Seguridad, vecinos del sector solicitaron una mayor presencia de unidades y recorridos durante las noches.

La Síndica municipal, Olivia Franco, señaló que estos recorridos permiten conocer de primera mano las condiciones en las que se prestan los servicios municipales y dar seguimiento a las necesidades de cada colonia.

“Estar en las colonias nos permite escuchar directamente a las y los vecinos, verificar cómo están funcionando los servicios y dar seguimiento a las áreas donde todavía hay oportunidades de mejora. La supervisión cercana es fundamental para que la ciudadanía tenga mejores resultados”, expresó.

La Sindicatura Municipal continuará recorriendo distintos sectores de la ciudad mediante Sindicatura en tu Colonia, con el objetivo de fortalecer la supervisión y mantener una atención directa con la ciudadanía.