Revisa Sindicatura camiones recolectores de basura arrendados

Viernes 20 de marzo de 2026

La Sindicatura de Chihuahua inició la primera etapa de revisión física de los camiones recolectores de basura arrendados por el Gobierno Municipal, como parte del seguimiento al contrato mediante el cual la Dirección de Servicios Públicos Municipales incorporó 37 nuevas unidades para fortalecer la prestación del servicio en la ciudad.

Del total de vehículos, 15 corresponden a camiones recolectores, los cuales están siendo inspeccionados para verificar su adecuado funcionamiento, condiciones físicas y mecánicas, así como el cumplimiento del equipamiento establecido en el contrato. Asimismo, se revisa que los modelos de las unidades coincidan con lo estipulado en el acuerdo firmado.

La Síndica municipal, Olivia Franco, subrayó que estas acciones forman parte del compromiso de la Sindicatura con la calidad de los servicios públicos y la vigilancia en el uso correcto de los recursos públicos.

“El propósito de estas revisiones es contribuir a que se preste un servicio de calidad a chihuahuenses. Estamos dando seguimiento también al programa Sindicatura en tu Colonia, mediante el cual medimos, a través de un breve cuestionario, la percepción ciudadana sobre los servicios municipales”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia de realizar estas inspecciones directamente en campo, ya que permiten constatar la operación real de las unidades.

“Estas revisiones son necesarias para corroborar que se esté brindando el servicio que merecen las y los chihuahuenses, así como el correcto uso de los recursos públicos”, concluyó.

Este proceso contempla no solo la revisión documental, sino también una evaluación integral de las unidades y del equipo utilizado por el personal operativo, con el objetivo de constatar que se cuente con el equipo necesario y que el servicio se brinde de manera eficiente y conforme a lo contratado.