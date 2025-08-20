Revisa Sindicatura herramientas a prestador de servicios en el Parque Lerdo

Miércoles 20 de agosto de 2025

Como parte de las acciones permanentes de vigilancia de la correcta aplicación de los recursos públicos, la Sindicatura Municipal llevó a cabo una supervisión a la empresa Pewis, responsable del mantenimiento de las áreas verdes principalmente del Centro Histórico.

Durante la inspección, personal de la Sindicatura revisó detalladamente las herramientas y el equipo utilizados por la empresa, con el objetivo de verificar que cumplan con lo estipulado en el contrato vigente con el Municipio.

Al respecto, la Síndica Municipal, Olivia Franco, destacó la importancia de estas acciones como parte del compromiso con la ciudadanía:

“Continuamos con nuestro trabajo de supervisión de la correcta aplicación de los recursos públicos. Durante la revisión de herramientas y equipo a Constructora Pewis, que atiende áreas verdes del Centro Histórico de la Ciudad principalmente, verificamos que Pewis cuente con la herramienta adecuada y acordada en su contrato”, señaló.

Entre el equipo revisado se incluyeron vehículos, remolques, sopladoras, motosierra, rastrillos, tijeras de podar, cortacéspedes (manuales, eléctricos o de gasolina), desbrozadoras y sopladoras, todas herramientas indispensables para el adecuado mantenimiento de los espacios públicos.

Franco subrayó que estas verificaciones buscan asegurar que los servicios contratados se realicen bajo las condiciones acordadas:

“La ciudadanía merece espacios públicos dignos, y parte de nuestra responsabilidad es vigilar que quienes reciben recursos públicos cumplan con lo acordado por eso mismo revisamos a esta empresa que era la única pendiente”, comentó.