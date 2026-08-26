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Miércoles 26 de agosto de 2026

Revisan CERESO Femenil No. 2 de Ciudad Juárez; inspeccionan 158 estancias

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó este miércoles 26 de agosto un operativo extraordinario de revisión en el CERESO Femenil No. 2 de Ciudad Juárez, como parte de las acciones permanentes de supervisión en los centros penitenciarios de Chihuahua.

En el despliegue participaron 132 elementos de distintas corporaciones, entre ellos personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional. Durante la intervención fueron revisadas 158 estancias y 437 mujeres privadas de la libertad.

El operativo contó con la supervisión de personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, encargado de verificar que las acciones se desarrollaran conforme a los protocolos establecidos y con respeto a los derechos de las internas.

De acuerdo con la SSPE, no fueron localizados objetos que representaran un riesgo para la seguridad del centro penitenciario. Únicamente fueron retirados excedentes de prendas, basura, juegos de mesa elaborados de manera artesanal, ropa confeccionada dentro del penal y artículos de bisutería.

La dependencia informó que estas revisiones se mantendrán de manera permanente por instrucción del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, con el objetivo de preservar el orden y la tranquilidad dentro de los centros penitenciarios y fortalecer las condiciones para los procesos de reinserción social.

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