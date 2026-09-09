Revisan a 738 internos durante operativo extraordinario en Cereso No. 2 de Chihuahua

Miércoles 9 de septiembre de 2026

Un total de 738 personas privadas de la libertad y 376 estancias fueron revisadas durante un operativo extraordinario realizado la mañana de este miércoles en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 2 de Chihuahua capital.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, informó que la intervención tuvo como objetivo detectar y retirar objetos que pudieran representar un riesgo para la población penitenciaria, el personal que labora en el centro y las personas que acuden como visitantes.

En el operativo participaron 105 elementos, entre personal de las corporaciones de seguridad y de la Secretaría de la Defensa.

Personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos también estuvo presente para verificar que las acciones se desarrollaran conforme a los protocolos establecidos.

Durante el despliegue fueron inspeccionados los módulos del uno al ocho, además de las áreas de ingresos, talleres y el almacén de cocina.

Las autoridades informaron que tras concluir las revisiones no fueron localizados objetos considerados de riesgo. Únicamente se retiraron excedentes de prendas hechizas y diversos artículos catalogados como basura.

El operativo concluyó alrededor de las 7:30 horas de este miércoles.

La SSPE señaló que estas revisiones forman parte de las medidas preventivas implementadas en los centros penitenciarios del estado para mantener el control y la seguridad en su interior.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, instruyó mantener la continuidad de estas acciones como parte de la estrategia penitenciaria, enfocada en fortalecer las condiciones de seguridad y favorecer los procesos de reinserción social en los Ceresos de Chihuahua.