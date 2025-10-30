Revisan avances del Fideicomiso del Centro Histórico de Chihuahua

Jueves 30 de octubre de 2025

Autoridades municipales y representantes del sector público se reunieron en sesión del Fideicomiso del Centro Histórico de Chihuahua para revisar los avances de los proyectos en marcha y definir nuevas acciones que fortalezcan la revitalización y conservación de esta zona emblemática de la ciudad.

Durante el encuentro, estuvieron presentes José Jesús Jordán Orozco, director de Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio, y Patricio Martínez García, presidente del Fideicomiso, quienes destacaron la importancia de mantener un trabajo coordinado para impulsar el atractivo urbano, turístico y comercial del primer cuadro de la ciudad.

La sesión permitió evaluar los resultados obtenidos en materia de infraestructura, imagen urbana y promoción económica, así como establecer estrategias para continuar con la reactivación integral del Centro Histórico, preservando su valor cultural y patrimonial.