Lunes 8 de septiembre de 2025

Revisará México más de 7 mil autos SEAT por falla en bolsas de aire

La Profeco emitió una alerta de seguridad en México, en la que se pide revisar más de siete mil autos SEAT debido a una falla en las bolsas de aire que podrían poner en riesgo la seguridad de los ocupantes.

Una alerta de seguridad emitida por Profeco, ha puesto “en la mira” a más de siete mil autos SEAT en México, esto debido a que se detectó en ellos, específicamente en el sistema de bolsas de aire de ciertos modelos.

De acuerdo con la información oficial, existe la posibilidad de que, en caso de accidente, las bolsas de aire no funcionen correctamente, lo que representa un riesgo para los pasajeros, por lo que es urgente atender esta falla para prevenir daños.

En relación con los modelos y años involucrados, el comunicado indica que la revisión abarca más de siete mil unidades de SEAT y la lista de los modelos y períodos de fabricación afectados está disponible en los canales de la empresa y de Profeco.

Se recomienda a los propietarios consultar estos listados para confirmar si su vehículo forma parte del llamado.

El procedimiento para responder a la alerta consiste en que los dueños de los automóviles incluidos en la campaña de revisión deben acudir a los concesionarios autorizados de SEAT en México.

El personal especializado realizará una inspección y, si es necesario, llevará a cabo la reparación o sustitución de las bolsas de aire sin costo para el dueño del auto. La empresa ha habilitado mecanismos de atención y orientación para facilitar el proceso y garantizar la seguridad de los usuarios.

Municipio de Chihuahua realiza proceso para contratar crédito de 75 mdp destinado a seguridad pública

