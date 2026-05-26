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Martes 26 de mayo de 2026

Revivirán en Riva Palacio la histórica boda de Pancho Villa y Luz Corral

El municipio de Riva Palacio se prepara para celebrar la décimo séptima edición de la representación de la boda entre Luz Corral y Francisco Villa, un evento considerado único en el país por su valor histórico, cultural y turístico.

La recreación tendrá lugar los días 29 y 30 de mayo, como parte de las actividades que buscan preservar la memoria histórica de la región y fortalecer la oferta turística del estado de Chihuahua.

Durante una rueda de prensa, autoridades de la Secretaría de Turismo de Chihuahua destacaron la relevancia de esta celebración, que con el paso de los años se ha consolidado como una tradición regional con proyección nacional e internacional.

El secretario del Ayuntamiento de Riva Palacio, Miguel Ángel Rubio, señaló que la representación constituye un homenaje a uno de los episodios más emblemáticos de la historia local, además de fortalecer la identidad cultural de la comunidad.

Por su parte, Dafne Gandarilla Armendáriz destacó que se trata de una experiencia turística singular que permite a los asistentes involucrarse activamente en las actividades programadas.

La representación forma parte del calendario turístico estatal, integrado por más de 70 eventos que se desarrollan a lo largo del año para promover la cultura, la historia y las tradiciones de las distintas regiones de Chihuahua.

Se espera la asistencia de visitantes locales, nacionales e internacionales, quienes podrán disfrutar de actividades culturales, recreativas y artísticas en torno a uno de los personajes más representativos de la Revolución Mexicana.

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