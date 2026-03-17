Revocación de mandato podría coincidir con elecciones de 2027; generan tensiones en aliados

Martes 17 de marzo de 2026

El denominado “plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta de Claudia Sheinbaum plantea adelantar a 2027 la consulta de revocación de mandato y aplazar hasta 2028 la segunda elección de jueces en el país.

De acuerdo con la iniciativa, la ciudadanía podría solicitar este ejercicio durante el tercer o cuarto año de gobierno del titular del Ejecutivo federal. En este caso, la consulta se realizaría el primer domingo de junio de 2027, coincidiendo con las elecciones federales y locales, en lugar de llevarse a cabo en 2028, como establece la legislación vigente.

Sin embargo, la propuesta ha generado tensiones entre los partidos aliados del oficialismo, como el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, cuyos dirigentes han advertido que empatar la consulta con los comicios intermedios podría favorecer al partido en el poder.

En paralelo, el Gobierno federal analiza modificar el calendario de la reforma judicial para aplazar la elección de alrededor de 850 juzgadores, que originalmente se contemplaba realizar en junio de 2027, debido a la complejidad operativa del proceso electoral previsto para ese año.

Para 2027 ya están programadas elecciones federales para renovar los 500 diputados, además de 17 gubernaturas, 31 congresos estatales y ayuntamientos en gran parte del país. A ello se suman procesos judiciales en al menos 24 entidades.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aclaró que el cambio de fechas no forma parte de la iniciativa original, sino que corresponde a una propuesta adicional en análisis.

La discusión de esta reforma se perfila como uno de los temas centrales en la agenda legislativa, debido a su impacto en la organización electoral y el equilibrio político rumbo a los próximos años.