Revocación de mandato se realizaría en 2027; elección judicial se aplazaría a 2028

Martes 17 de marzo de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso dentro de su Plan B de reforma electoral adelantar la consulta de Revocación de Mandato para 2027, mientras que la segunda elección de jueces se realizaría hasta 2028, con el objetivo de evitar la saturación del calendario electoral.

De acuerdo con la iniciativa, la consulta ciudadana se llevaría a cabo el primer domingo de junio de 2027, coincidiendo con las elecciones federales y locales, en lugar de efectuarse en 2028 como lo establece actualmente la ley.

No obstante, partidos aliados como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México han manifestado reservas, al considerar que empatar ambos procesos podría generar ventajas políticas para Morena, por lo que plantean que la consulta se realice en una fecha distinta.

Asimismo, el Gobierno federal analiza modificar el calendario de la reforma judicial para que alrededor de 850 juzgadores, que inicialmente serían electos en junio de 2027, participen en comicios hasta 2028, debido a la complejidad operativa del proceso electoral.

Para 2027 se prevé una jornada electoral de gran magnitud, en la que se renovarán los 500 diputados federales, 17 gubernaturas, 31 congresos estatales y ayuntamientos en la mayoría del país. Además, en al menos 24 entidades se contemplan elecciones judiciales.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aclaró que los ajustes en las fechas no forman parte de la iniciativa original, sino que corresponden a una propuesta adicional que aún se encuentra en análisis.

La discusión de esta reforma perfila un debate político relevante, debido a su impacto en la organización electoral y el equilibrio entre fuerzas políticas rumbo a los próximos procesos.