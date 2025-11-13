Ricardo Salinas Pliego arremete contra la Suprema Corte y anuncia que acudirá a instancias internacionales tras fallo millonario

15.78°C
Cielo Claro
Chihuahua, Chihuahua
Jueves 13 de noviembre de 2025
El empresario Ricardo Salinas Pliego y Grupo Salinas emitieron un duro posicionamiento en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el máximo tribunal del país ordenara a Elektra pagar más de 33 mil millones de pesos en impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
A través de un comunicado y publicaciones en redes sociales, el corporativo calificó a la actual Suprema Corte como una institución “espuria”, al considerar que su reciente fallo “marca un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México”.
“Hoy es un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México. La espuria SCJN votó en contra de Grupo Salinas, sin análisis jurídico alguno, por consigna y mandato del Gobierno”, señaló el grupo empresarial.
En el documento, Grupo Salinas acusó a los ministros de la Corte de actuar “por consigna y obedeciendo instrucciones del Ejecutivo Federal”, en lugar de cumplir con su deber de independencia y defensa de los ciudadanos.
Asimismo, la compañía anunció que buscará recurrir a instancias internacionales para defender lo que consideran sus derechos humanos y denunciar una supuesta “persecución política sistemática” en contra de Salinas Pliego.
“Las resoluciones emitidas en esta instancia nos obligan a acudir a otras vías, incluso en el ámbito internacional, para proteger nuestros derechos y exhibir ante el mundo la persecución política y el autoritarismo de la mal llamada Cuarta Transformación”, indicó el comunicado.
El grupo insistió en que el SAT debe precisar el monto total de los créditos fiscales “sin cobros dobles e ilegales” y aseguró que las sanciones impuestas son “inconstitucionales y desproporcionadas”.
Finalmente, Salinas Pliego sostuvo que el fallo de la Corte sienta un “precedente profundamente preocupante” para la inversión y la certeza jurídica en México, pero advirtió que no se rendirá:
“No nos van a doblegar ni a callar. Aquí estamos y aquí seguiremos”.
El fallo del Tribunal ordena el pago de siete créditos fiscales, cuyo monto original asciende a 33 mil 477 millones de pesos, sin contar multas, recargos ni actualizaciones, lo que representa una de las resoluciones más significativas en materia fiscal de los últimos años.
Síguenos en redes sociales
Lo Más Popular Hoy