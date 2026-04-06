Ricardo Santana asume la gerencia del Consejo de Urbanización Municipal de Chihuahua

Lunes 6 de abril de 2026

El priista Ricardo Santana fue presentado este lunes como el nuevo gerente del Consejo de Urbanización Municipal (CUM) de Chihuahua, en sustitución de Óscar Alejandro Derma Delgado, quien encabezaba el organismo encargado de promover obras de mejoramiento urbano.

El anuncio fue realizado por el presidente municipal Marco Antonio Bonilla Mendoza, quien dio la bienvenida oficial al nuevo funcionario y destacó la importancia del CUM en el impulso de proyectos de urbanización mediante esquemas de coparticipación ciudadana.

Como parte de sus nuevas responsabilidades, Santana tendrá la tarea de fortalecer los programas de pavimentación y urbanización, orientados a disminuir el rezago en infraestructura en diversas zonas de la capital.

Tras su nombramiento, el nuevo gerente expresó que esta designación representa “una nueva etapa en su vida pública” y agradeció al alcalde por la confianza depositada en él para servir a la ciudadanía desde esta instancia municipal.

Asimismo, reconoció el apoyo de su familia y de sus compañeros de partido, a quienes atribuyó parte fundamental de su trayectoria y de sus proyectos personales y políticos.

El Consejo de Urbanización Municipal es un organismo que fomenta la participación ciudadana en la ejecución de obras de infraestructura, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y atender las demandas de movilidad y desarrollo urbano en Chihuahua capital.