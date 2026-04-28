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Martes 28 de abril de 2026

Rickettsiosis se concentra en periferias por rezago urbano y condiciones ambientales

La Secretaría de Salud de Chihuahua advirtió que el aumento de casos de rickettsiosis en zonas periféricas no es casual, sino resultado de factores como rezago urbano, acumulación de basura, falta de pavimentación y presencia de maleza, que favorecen la proliferación de garrapatas.

Municipios como Chihuahua, Aquiles Serdán y Ciudad Juárez concentran los casos en colonias de expansión urbana, donde el crecimiento poblacional ha superado la infraestructura de servicios. En estas zonas es común la presencia de terrenos baldíos, animales sin control sanitario y patios sin mantenimiento.

De acuerdo con el análisis epidemiológico, colonias como San Guillermo y Vista San Guillermo, en Aquiles Serdán, así como Rancho Anapra, en Ciudad Juárez, presentan mayor incidencia debido a la cercanía entre personas, mascotas y fauna callejera, lo que incrementa el riesgo de contacto con la garrapata café del perro, principal vector de la enfermedad.

En contraste, las zonas rurales tienen una dinámica distinta. Aunque existe contacto frecuente con animales, la menor densidad poblacional reduce la transmisión. Sin embargo, el riesgo no desaparece, ya que actividades agrícolas y ganaderas implican exposición constante.

Otro factor clave es el acceso limitado a servicios en zonas urbanas marginadas, lo que dificulta el control de plagas, la atención veterinaria y el mantenimiento de espacios, permitiendo que las infestaciones se mantengan.

La rickettsiosis, cuya forma más grave es la Fiebre Maculosa de las Montañas Rocosas, puede avanzar rápidamente si no se atiende a tiempo, por lo que las autoridades reiteraron la importancia de la detección oportuna.
Entre las medidas preventivas destacan:

Limpieza constante de patios y eliminación de maleza

Control sanitario de mascotas

Fumigación de espacios

Atención médica inmediata ante síntomas

Autoridades subrayaron que el problema refleja desigualdades en las condiciones de vida, por lo que se requiere una estrategia sostenida de prevención y atención tanto en zonas urbanas como rurales.

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