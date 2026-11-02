Rinde René Chavira homenaje póstumo a Paty Ulate con altar de muertos

Lunes 2 de noviembre de 2026

En el marco de las celebraciones por el Día de Muertos, el alcalde de Chihuahua, René Xavier Chavira Venzor, realizó un homenaje póstumo a la ex regidora Blanca Patricia “Paty” Ulate Bernal, en las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde fue colocado un altar para honrar su memoria y recordar el trabajo que realizó en favor de las familias chihuahuenses.

Durante el homenaje, el alcalde reconoció la trayectoria de Ulate Bernal y el trabajo que durante años mantuvo vigente en beneficio de la comunidad, además de destacar su esfuerzo y determinación para sacar adelante cada uno de los proyectos que se proponía.

Chavira Venzor recordó también la personalidad de la ex regidora y la sonrisa que la caracterizaba en cada una de las acciones que desempeñaba para mejorar su entorno, cualidad que dejó huella entre quienes tuvieron la oportunidad de compartir con ella tanto en el ámbito personal como en el servicio público.

El homenaje permitió recordar el legado de Paty Ulate, quien durante su paso por el Ayuntamiento trabajó en distintas causas relacionadas con las familias de Chihuahua y mantuvo una participación activa en la vida pública de la capital.

Con la tradicional ofrenda del Día de Muertos, la Presidencia Municipal abrió un espacio para mantener presente su memoria y reconocer la labor que desarrolló al servicio de los chihuahuenses.