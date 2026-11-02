Chihuahua

8.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 2 de noviembre de 2026

Rinde René Chavira homenaje póstumo a Paty Ulate con altar de muertos

En el marco de las celebraciones por el Día de Muertos, el alcalde de Chihuahua, René Xavier Chavira Venzor, realizó un homenaje póstumo a la ex regidora Blanca Patricia “Paty” Ulate Bernal, en las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde fue colocado un altar para honrar su memoria y recordar el trabajo que realizó en favor de las familias chihuahuenses.

Durante el homenaje, el alcalde reconoció la trayectoria de Ulate Bernal y el trabajo que durante años mantuvo vigente en beneficio de la comunidad, además de destacar su esfuerzo y determinación para sacar adelante cada uno de los proyectos que se proponía.

Chavira Venzor recordó también la personalidad de la ex regidora y la sonrisa que la caracterizaba en cada una de las acciones que desempeñaba para mejorar su entorno, cualidad que dejó huella entre quienes tuvieron la oportunidad de compartir con ella tanto en el ámbito personal como en el servicio público.

El homenaje permitió recordar el legado de Paty Ulate, quien durante su paso por el Ayuntamiento trabajó en distintas causas relacionadas con las familias de Chihuahua y mantuvo una participación activa en la vida pública de la capital.

Con la tradicional ofrenda del Día de Muertos, la Presidencia Municipal abrió un espacio para mantener presente su memoria y reconocer la labor que desarrolló al servicio de los chihuahuenses.

Reanuda operaciones acueducto El Sauz; agua regresará de forma gradual a más de 240 colonias

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

"Esos muchachos no pueden ser traidores a la patria": César Jáuregui defiende a agentes que localizaron narcolaboratorio

Reanuda operaciones acueducto El Sauz; agua regresará de forma gradual a más de 240 colonias

Supervisa Sindicatura operativo de la Feria del Hueso 2026

“Es desproporcionada la acusación de traición a la patria contra César Jáuregui”: Santiago Taboada
Victoria para Pepe Stege en el Gran Premio de México
Supervisa Sindicatura operativo de la Feria del Hueso 2026
Entre oraciones y muestras de fe, piden a Dios la libertad de César Jáuregui frente a Catedral
"Esos muchachos no pueden ser traidores a la patria": César Jáuregui defiende a agentes que localizaron narcolaboratorio
Senadores de otros partidos cuestionan acusación contra César Jáuregui; Carolina Viggiano, del PRI, se pronuncia sobre el caso
Detienen a Inés Gómez Mont en Miami; era buscada por la justicia mexicana desde 2021
Avanza reubicación de línea de El Sauz por construcción de gaza Teófilo Borunda–Juventud

Municipios

Más Noticias

Buscan solución para familias desplazadas de Moris y Urique que reclaman acceso a vivienda
Académico de la UNAM califica de “exótica” y “anómala” acusación de traición a la patria contra César Jáuregui
Lleva Estado jornada de servicios a familias del Ejido La Quemada, en el municipio de Cuauhtémoc