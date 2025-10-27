Rinden homenaje póstumo al diputado Luis Fernando Chacón Erives en Guerrero

Lunes 27 de octubre de 2025

Guerrero, Chih. — Familiares, amigos, actores políticos y personas cercanas despidieron este lunes al diputado local Luis Fernando Chacón Erives, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien falleció el domingo a los 40 años de edad a causa de un infarto fulminante.

El homenaje de cuerpo presente se realizó en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Guerrero, municipio que Chacón Erives encabezó durante el período 2016-2018. Durante la ceremonia, los asistentes entonaron el Himno Nacional y recordaron la trayectoria, compromiso y legado del legislador priísta.

Al acto acudieron distintas personalidades del ámbito político estatal, entre ellos Guillermo Ramírez Gutiérrez, presidente del Congreso del Estado y compañero de bancada del PRI, así como diputados del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos Carlos Olson San Vicente y Jorge Soto Prieto, quienes expresaron sus condolencias y destacaron la vocación de servicio público del diputado fallecido.

Luis Fernando Chacón Erives fue reconocido por su trabajo cercano a la ciudadanía y su participación activa en temas de desarrollo municipal y fortalecimiento institucional. Su repentina partida ha generado muestras de pesar en distintos sectores políticos y sociales del estado.