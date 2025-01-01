El Estado

Lunes 1ro de septiembre de 2025

Rinden protesta 266 jueces, 30 magistraturas y cinco del Tribunal de Disciplina Judicial en Chihuahua

En un acto solemne realizado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, 266 jueces de primera instancia, 30 magistradas y magistrados, así como cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, rindieron protesta este lunes ante la presencia de autoridades estatales, legislativas y del poder ejecutivo.

El evento, que reunió a representantes de los tres poderes del estado, fue encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, quien tuvo a su cargo la toma de protesta de las y los nuevos juzgadores.

Durante la ceremonia, Ramírez destacó el respaldo ciudadano que obtuvo la magistrada Marcela Herrera, quien encabezará el nuevo Pleno de Magistraturas durante los primeros dos años, al haber recibido 120,806 votos en la elección del pasado 1 de junio. Posteriormente, la presidencia será asumida de manera rotativa por Yamil Athié (109,602 votos), Claudia Campos (107,129 votos) y Gerardo Acosta (106,231 votos).

En su primer mensaje como presidenta del Pleno, Marcela Herrera reconoció la responsabilidad histórica que implica haber sido electa por la ciudadanía y subrayó su compromiso con la paz social y el fortalecimiento del Estado de Derecho en Chihuahua.

“Quienes fuimos electos por la ciudadanía tenemos un compromiso enorme. Vamos a brindar certeza para que haya paz social y el Estado de Derecho que se merece la entidad. Para mí es un honor asumir este cargo”, expresó.

Herrera reconoció también los retos que enfrenta el Poder Judicial, pero confió en que, mediante un trabajo conjunto, se logrará consolidar una justicia más eficaz y digna. Además, destacó la importancia de mantener una “coordinación virtuosa” con los poderes Ejecutivo y Legislativo, como condición indispensable para el desarrollo del estado.

El evento marca un momento clave en la vida institucional del Poder Judicial en Chihuahua, con una renovación significativa de sus órganos jurisdiccionales y un nuevo enfoque basado en la legitimidad democrática y la coordinación interinstitucional.

Inicia operativo de pago del subsidio bimestral para programas sociales en Chihuahua

