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Martes 28 de abril de 2026

“Rindo cuentas a la gente, no al Senado”: Maru Campos rechaza asistir a invitación

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó que no acudirá a la invitación realizada por el Senado de la República.

De acuerdo con el periodista Ciro Gómez Leyva, la mandataria respondió que su prioridad es rendir cuentas a la ciudadanía.

“Nosotros le rendimos cuentas a nuestra gente, no al Senado”, expresó la gobernadora, al justificar su ausencia.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre los motivos de la invitación ni si habrá una postura adicional por parte de autoridades federales.

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