“Rindo cuentas a la gente, no al Senado”: Maru Campos rechaza asistir a invitación

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Chihuahua, Chihuahua
Martes 28 de abril de 2026
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó que no acudirá a la invitación realizada por el Senado de la República.
De acuerdo con el periodista Ciro Gómez Leyva, la mandataria respondió que su prioridad es rendir cuentas a la ciudadanía.
“Nosotros le rendimos cuentas a nuestra gente, no al Senado”, expresó la gobernadora, al justificar su ausencia.
Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre los motivos de la invitación ni si habrá una postura adicional por parte de autoridades federales.
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