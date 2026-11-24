Martes 24 de noviembre de 2026

El equipo infantil Rinos de Chihuahua se coronó campeón del Torneo Internacional de Básquetbol Molino Viejo, celebrado en Medellín, Colombia, del 19 al 22 de noviembre, donde enfrentó a destacados conjuntos locales y consiguió llevarse el primer lugar de la competencia.

La escuadra chihuahuense, integrada por niños de entre 12 y 13 años, logró imponerse a equipos colombianos como Molino Viejo, Garpson, Nuevo Mundo, Wolves y Powers, demostrando su preparación, disciplina y capacidad competitiva.

Durante cuatro días de actividades, los jóvenes basquetbolistas representaron a Chihuahua y México en una competencia internacional que reunió a equipos de distintas regiones, consolidando una participación que culminó con la conquista del campeonato.

Rinos está conformado por jugadores originarios de distintos municipios y comunidades de Chihuahua, entre ellos la capital del estado, Villa Ahumada, Casas Grandes, Ricardo Flores Magón y Cuauhtémoc.

El triunfo adquiere especial relevancia por tratarse de un equipo integrado por deportistas de diferentes localidades, quienes unieron esfuerzos para competir fuera del país y obtener un resultado destacado frente a conjuntos colombianos.

Además del campeonato, la participación de Rinos representa un reconocimiento al talento deportivo infantil de Chihuahua y al trabajo de preparación que permite a niñas, niños y jóvenes acceder a competencias de carácter internacional.

Con este resultado, los pequeños basquetbolistas regresan a México como campeones internacionales, llevando consigo un logro que llena de orgullo a sus familias, entrenadores y comunidades de origen.