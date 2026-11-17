Martes 17 de noviembre de 2026

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación por el presunto delito de abuso de confianza contra personal del servicio de valet parking del restaurante Mochomos, ubicado en Distrito Uno, luego de que una camioneta RAM modelo 2026 fuera entregada a un desconocido sin presentar el boleto correspondiente.

De acuerdo con la denuncia, además de la sustracción irregular del vehículo, el propietario reportó el robo de unos palos de golf que se encontraban en su interior y que ya no estaban cuando la unidad fue recuperada.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes 13 de noviembre, cuando el afectado llegó al establecimiento alrededor de las 19:10 horas y entregó su camioneta al personal de Diamond Key Service, empresa encargada del estacionamiento, que le proporcionó el boleto número 013836.

Sin embargo, aproximadamente una hora después, cuando solicitó la devolución de su vehículo, un empleado de 17 años le informó que otro hombre había pedido las llaves y se había retirado con la camioneta, pese a no presentar el comprobante de entrega.

Según la querella, el individuo fue identificado inicialmente como José y posteriormente como Guillermo. Se trata de un hombre de aproximadamente 28 años, complexión delgada, cabello blanco y 1.80 metros de estatura, quien vestía pantalón de mezclilla oscuro, playera negra y tenis blancos.

Tras el reporte, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal iniciaron un operativo de búsqueda con apoyo del Departamento de Análisis Táctico, mediante la revisión de videograbaciones del establecimiento y cámaras de vigilancia.

Durante la madrugada del sábado, los agentes localizaron la camioneta cerrada y sin ocupantes en el cruce de las calles 2 de Octubre y Rodolfo Flores, en la colonia Revolución, al norte de Chihuahua capital.

Aunque el vehículo fue recuperado, el propietario denunció la desaparición de los palos de golf que llevaba en su interior, por lo que este señalamiento fue incorporado a la investigación.

La denuncia quedó registrada el 14 de noviembre a las 03:48 horas, bajo la clasificación de abuso de confianza genérico, y fue turnada a la Unidad de Agentes del Ministerio Público Especializados en Justicia Penal para Adolescentes de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Las autoridades prevén citar a declarar al personal involucrado en la entrega del vehículo para esclarecer cómo una persona ajena al propietario pudo retirarlo sin presentar el boleto correspondiente.

Hasta el último reporte, no se habían registrado detenciones relacionadas con el caso, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.