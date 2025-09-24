Roban la polémica casa de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán

Miércoles 24 de septiembre de 2025

TEPOZTLÁN, MOR.— La madrugada de este miércoles fue robada la casa del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, ubicada en el municipio de Tepoztlán, Morelos. El legislador denunció el hecho a través de sus redes sociales tras aterrizar en la Ciudad de México, procedente de un viaje a Chihuahua.

Fernández Noroña calificó el robo como un hecho "grave y extrañísimo" y confirmó que su pareja, Emma Ocampo, se encuentra bien, aunque no precisó si ella se hallaba en la vivienda al momento del incidente.

Además, el legislador informó que también fue robada la casa de la mujer que le vendió el inmueble, lo cual ha generado aún más suspicacias en torno al caso.

Una casa envuelta en polémica

La residencia de Noroña, valuada en 12 millones de pesos, ha sido motivo de controversia desde que se dio a conocer su adquisición, principalmente por la incongruencia percibida entre su discurso político de austeridad y el valor de la propiedad.

Aunque el senador ha declarado en varias ocasiones que la casa fue adquirida a crédito y con recursos propios, hasta la fecha no ha presentado públicamente documentación o detalles del financiamiento. Expertos financieros han señalado que se requeriría un ingreso mensual de al menos 185 mil pesos para cubrir un crédito hipotecario de ese tipo.

La polémica escaló el mes pasado, cuando comuneros de Tepoztlán protestaron en contra del senador, exigiendo transparencia sobre la propiedad. En respuesta, Fernández Noroña afirmó con tono desafiante: “Quiero ver que pasen por mí”, restando importancia a las críticas.

Sospechas y silencio oficial

Hasta el momento, no hay detalles sobre los objetos sustraídos, y las autoridades de Morelos no han emitido una postura oficial sobre el caso. Tampoco se ha confirmado si ya fue interpuesta una denuncia formal ante la Fiscalía del estado.

La coincidencia del robo con los señalamientos previos y protestas locales ha desatado especulaciones en redes sociales, tanto sobre posibles motivaciones políticas como sobre la seguridad en la zona.

Mientras tanto, Fernández Noroña se limitó a informar que su pareja está a salvo y evitó dar mayores detalles sobre lo ocurrido. El caso suma un nuevo capítulo a la polémica que rodea al legislador y a su patrimonio personal.