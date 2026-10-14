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Miércoles 14 de octubre de 2026

Roban más de 104 mil pesos en carne en Chihuahua; buscan a responsables

Empleados de Cárdenas Alimentos solicitaron apoyo para localizar a los responsables del robo de un cargamento de carne con valor superior a 104 mil pesos, ocurrido en las inmediaciones del bulevar Fuentes Mares.

De acuerdo con información proporcionada por trabajadores del establecimiento, el robo ocurrió en la calle 19, entre Emilio Carranza y Privada de Emilio Carranza, cerca del periférico R. Almada.

Los presuntos responsables viajaban en una camioneta Jeep Cherokee roja, modelo antiguo, presuntamente con una placa cuya terminación sería 706-A.

Una cámara de seguridad ubicada en el sector habría captado imágenes de los sujetos mientras sustraían la mercancía, aunque los trabajadores señalaron que no lograron identificar claramente sus rostros.

La empresa ofrece una recompensa por información verídica que permita localizar la mercancía o contribuir a identificar a los responsables.

Los afectados solicitaron que cualquier dato relacionado con el caso sea proporcionado a las autoridades correspondientes y señalaron que la información recibida será manejada de manera anónima.

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