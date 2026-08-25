Roban mochila con documentos y tarjetas de camión repartidor

Martes 25 de agosto de 2026

Un repartidor fue víctima de un robo al interior de su vehículo mientras se encontraba en una tienda de abarrotes de la colonia Emiliano Zapata.

Los hechos fueron reportados a las 17:10 horas del 24 de agosto, en el cruce de las calles Martín Córdova y Mártires de Río Blanco, donde elementos de la Policía Municipal atendieron al afectado, de 33 años.

De acuerdo con el reporte, el repartidor se encontraba dentro del establecimiento cuando una persona aprovechó el momento para sustraer del camión una mochila negra que contenía documentos personales y tarjetas bancarias.

Cámaras de seguridad de la tienda captaron a un hombre tomando la mochila y posteriormente retirándose del lugar.

Los agentes municipales elaboraron las actas correspondientes y orientaron al afectado para presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, a fin de continuar con las investigaciones e identificar al presunto responsable.