Roberto Gil Zuarth anuncia defensa jurídica de Maru Campos tras citatorio de la FGR

Lunes 25 de mayo de 2026

El abogado y exsenador Roberto Gil Zuarth informó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ya integra un equipo de defensa jurídica luego del citatorio que le fue entregado por la Fiscalía General de la República (FGR) en Palacio de Gobierno.

Durante una entrevista con la periodista Michelle Rivera en Radio Fórmula, Gil Zuarth calificó la notificación realizada el pasado fin de semana como un “sabadazo” y aseguró que el caso tiene un trasfondo político más que jurídico.

“Veremos de qué son capaces del lado del régimen con el uso faccioso de las instituciones para esta persecución política”, declaró el abogado al referirse a la actuación de las autoridades federales.

Acusa motivaciones políticas

Gil Zuarth sostuvo que el contexto político rumbo a las elecciones de 2027 obliga a analizar el citatorio más allá del ámbito legal, al considerar que existe un interés por debilitar políticamente al gobierno estatal.

Según afirmó, el partido Morena buscaría competir por la gubernatura de Chihuahua en los próximos comicios, por lo que interpretó las acciones emprendidas contra la mandataria estatal como parte de una estrategia política.

“Hay más tintes políticos que jurídicos por el contexto actual. En 2027 hay elecciones y Morena busca el Gobierno de Chihuahua, incluso contra la Constitución, con un golpe a la Constitución”, señaló.

Preparan estrategia legal

El exsenador indicó que el equipo legal de la gobernadora se encuentra preparando la estrategia de defensa para atender cualquier procedimiento derivado del citatorio emitido por la FGR.

“No tenemos claro quién ha ordenado la persecución política, pero sí vamos a defender a la gobernadora Maru Campos”, afirmó.

Asimismo, reiteró que la mandataria estatal responderá conforme a derecho y defendió la legitimidad de su administración, señalando que la voluntad ciudadana debe prevalecer por encima de cualquier interés político.

“En Chihuahua manda la gente, no mandan quienes por cualquier vía están dispuestos a alterar la voluntad popular”, concluyó.

Las declaraciones de Roberto Gil Zuarth se suman a las expresiones de respaldo que diversos actores del PAN han manifestado en los últimos días, luego de que se confirmara que la gobernadora de Chihuahua fue citada por la FGR como parte de una investigación federal en curso.