Roberto Lara confronta a Santiago de la Peña; lo acusa de presiones y lo reta a debate público

Jueves 27 de agosto de 2026

Roberto Lara Rocha lanzó una carta abierta dirigida al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, en la que respondió a los señalamientos sobre una presunta “guerra sucia” en su contra y elevó el tono de la disputa política en torno al proceso interno del PAN rumbo a la Presidencia Municipal de Chihuahua.

El posicionamiento surgió después de que De la Peña señalara públicamente que detrás de los ataques en su contra estaría un exfuncionario que habría sido cesado por problemas de corrupción y que, según la información que dijo tener, enfrentaría carpetas de investigación.

Lara Rocha aseguró que distintas columnas políticas lo identificaron como el exfuncionario al que hacía referencia el secretario general de Gobierno, por lo que decidió responder directamente.

En la carta, Lara niega que actualmente exista alguna carpeta de investigación en su contra y acusa a De la Peña de presuntamente utilizar su posición en el Gobierno del Estado para presionar a personas que no comparten su proyecto político.

Además, cuestiona la trayectoria partidista del secretario general de Gobierno y sostiene que dentro de Acción Nacional debe prevalecer la libertad de sus militantes para decidir quién encabezará la candidatura a la Presidencia Municipal.

Lara Rocha también lanzó un reto directo: pidió a De la Peña responder cuándo dejará su cargo en la Secretaría General de Gobierno y lo invitó a sostener un debate público para contrastar las trayectorias políticas de ambos.

Finalmente, dirigió un mensaje a la militancia panista en el que cuestionó las posibilidades electorales de De la Peña y advirtió sobre lo que, desde su perspectiva, representaría su eventual postulación.

Esta es la carta íntegra difundida por Roberto Lara Rocha:

CARTA ABIERTA de Roberto Lara Rocha A SANTIAGO DE LA PEÑA

Estimado Santiago

El día de ayer declaraste lo siguiente: “que en las últimas semanas ha arreciado una guerra sucia en contra un servidor” señalas que la ha estado haciendo “ un ex funcionario que fue cesado por problemas de corrupción que incluso hasta donde tú tenías información tenía algunas carpetas abiertas ante la fiscalía por temas graves”

El día de hoy diversas columnas periodísticas de la Ciudad de Chihuahua afirman que ese servidor público al que te referías el día de ayer soy yo.

Primero que nada, quiero pedirte que no me mandes recados por las columnas, cuando tengas algo que decirme, dímelo de frente.

En segundo lugar, quiero decirte que me parece totalmente inapropiado y éticamente incorrecto que desde del cargo que todavía ostentas estés presionando en todos los sentidos, amenazando gente, usando recursos humanos y materiales, mandando despedir personas que no comparten tu proyecto político.

En tercer lugar, quiero decirte que hasta el día de hoy no existe ninguna carpeta de investigación en mi contra, a no ser que el día de mañana la ordenes con tal de doblar mi voluntad y limitar mi libertad de elección dentro de un Partido Político.

El problema contigo Santiago, es que nunca has militado en Acción Nacional, tu manera de ejercer el poder tiene que ver con las prácticas políticas más nefastas que hemos vivido en México, viene de una cultura de ese viejo PRI en donde se acostumbraba a obedecer y callar, y donde cuando el que tenía poder decía es por aquí y todos obedecían.

En el PAN es distinto Santiago, en el PAN estamos acostumbrados al debate, a la discusión y sabes, algo de lo que los Panistas valoramos por sobre todas las cosas es nuestra LIBERTAD, nuestra libertad de pensar, nuestra libertad de elegir, nuestra libertad de actuar, nuestra libertad de hablar.

Hoy desgraciadamente en esta contienda interna para seleccionar el candidato a presidente municipal se quiere coartar esa libertad por todos los medios y no hay un solo empacho en usar todas las herramientas que da el poder para lograrlo y eso es lo que Tú has venido haciendo.

Qué se puede esperar de “un priísta del viejo cuño, que quiere arrebatarle al PAN lo que por años y con mucho esfuerzo ha construido…la Democracia, una persona desesperada por estar en el poder a costa de lo que sea, de mentiras, de engaños, de pasar por encima de la gente.

No Santiago, conmigo te estas equivocando. Lo que yo tengo que decirte, te lo digo de frente. Y respetuosamente te invito a que de manera pública contestes estas dos preguntas:

1. Cuando vas a renunciar a tu cargo en la Secretaría general de Gobierno y dejar de estar usando todo el poder y los recursos humanos y materiales bajo tu mando, para acallar y aplastar las voluntades libres dentro de Acción Nacional.

2. Cuando aceptas que tengamos un debate público para platicar sobre nuestra trayectoria política a lo largo del tiempo de manera clara y objetiva, sin ningún resquemor.

Finalmente, quiero hablarles a mis compañeros panistas con mucho respeto:

No nos equivoquemos al escoger el candidato a presidente o presidenta municipal del PAN.

La candidatura de De la Peña no ha prendido, no genera simpatía ni cercanía con la gente y va en los últimos lugares de las encuestas. Escoger a esta persona como candidato implica poner en riesgo no solo la capital sino definitivamente entregar la Gubernatura del Estado.

Escojamos lo mejor, en libertad. Amigos Panistas, defiendan su libertad y su dignidad como hombres y mujeres libres que militan en un Partido Político que toda la vida ha luchado por estos valores.

Atentamente.