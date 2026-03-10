Robo con violencia de camioneta en colonia Área Tecnológico

Martes 10 de marzo de 2026

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua atendieron la tarde del 9 de marzo un reporte de robo de vehículo con violencia en el cruce de las avenidas Venezuela y Tecnológico, en la colonia Área Tecnológico.

El reporte fue recibido alrededor de las 18:28 horas, por lo que agentes municipales acudieron al lugar y se entrevistaron con el conductor afectado, quien explicó que se encontraba estacionado en el establecimiento “Del Río” a bordo de una camioneta propiedad de su trabajo.

Según su testimonio, momentos antes había acudido al sitio para dejar una traila que sería recogida por otra persona. Mientras esperaba instrucciones, dos hombres descendieron de un vehículo, abrieron las puertas de la camioneta y lo amenazaron con cuchillos, obligándolo a moverse al asiento central de la unidad.

El conductor relató que intentó descender y correr hacia la tienda para pedir ayuda; sin embargo, al percatarse de que las llaves habían quedado puestas en el encendido, los sujetos abordaron la camioneta y huyeron del lugar con rumbo al corredor comercial.

La unidad robada fue descrita como una camioneta Ford Ranger modelo 1995, color blanco, la cual presenta el parabrisas frontal quebrado, la defensa trasera desprendida y un golpe en la parte trasera derecha.

Tras tomar conocimiento de los hechos, los policías municipales orientaron al afectado para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona Occidente, instancia que se encargará de realizar las investigaciones para localizar la unidad y a los responsables.