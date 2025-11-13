Robo de cable en central Telmex de Cuauhtémoc deja daños por 100 mil pesos

Jueves 13 de noviembre de 2025

En la ciudad de Cuauhtémoc, ladrones sustrajeron 60 metros de cable en una central de Telmex, causando daños estimados en 100 mil pesos. La Policía Municipal atendió el reporte y recomendó denunciar el hecho ante la Fiscalía.

El incidente ocurrió en la central ubicada en las calles Plan de San Luis y Genaro Calderón, en la colonia Emiliano Zapata. La alerta llegó a las 10:33 horas mediante el sistema 911, lo que permitió una rápida intervención de las autoridades.

El guardia de seguridad de la instalación informó que el robo fue detectado a través del Centro de Telecomunicaciones Local (CTL Mora). Al revisar la central, encontraron la puerta de malla dañada y derribada, así como cables subterráneos cortados.

La acción de los delincuentes se centró en material de alto valor para telecomunicaciones, por lo que se recomendó al personal formalizar la denuncia ante la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, para iniciar las investigaciones correspondientes y localizar a los responsables.