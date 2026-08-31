Robots humanoides podrían reducir hasta 66% los costos laborales en EU

Lunes 31 de agosto de 2026

Un análisis de JPMorgan estima que los robots humanoides podrían transformar la industria manufacturera de Estados Unidos al alcanzar costos operativos inferiores a los 10 dólares por hora, frente a cerca de 30 dólares que representa un trabajador en determinadas labores de almacén.

De acuerdo con el análisis citado por MarketWatch, esta diferencia supondría un ahorro potencial cercano al 66% en costos de mano de obra, lo que podría acelerar la incorporación de robots humanoides para cubrir vacantes y realizar tareas repetitivas en fábricas y centros logísticos.

El crecimiento de esta tecnología ocurre, sin embargo, en medio de una fuerte competencia entre Estados Unidos y China. Este último país concentra aproximadamente el 85% del mercado mundial de robots humanoides, según la información difundida.

En este contexto, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) incorporó robots humanoides y cuadrúpedos de fabricación extranjera a su lista de equipos restringidos, medida relacionada con preocupaciones de seguridad nacional.

La decisión impacta particularmente a fabricantes chinos como Unitree y AGIBOT, que durante 2025 habrían enviado más de 5 mil unidades humanoides cada una, mientras compañías estadounidenses como Tesla y Figure AI registraron volúmenes de apenas cientos de unidades.

China rechazó las restricciones. La portavoz de su Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, aseguró que Beijing adoptará las medidas necesarias para proteger los intereses de sus compañías y sostuvo que el proteccionismo terminará perjudicando a empresas y consumidores estadounidenses.

Una industria que mueve miles de millones

El crecimiento del sector también se refleja en los mercados financieros. Unitree debutó recientemente en el mercado STAR de Shanghái y sus acciones cerraron su primera jornada aproximadamente 460% por encima de su precio de salida, alcanzando una valoración cercana a los 50 mil millones de dólares.

La empresa recaudó alrededor de 6 mil 100 millones de yuanes —unos 905 millones de dólares— y reportó ingresos por mil 700 millones de yuanes durante 2025, frente a 392.77 millones del año anterior.

El escenario anticipado por JPMorgan plantea un cambio relevante para el mercado laboral estadounidense: si los costos de operación continúan disminuyendo, los robots humanoides podrían convertirse en una alternativa económicamente competitiva para cubrir parte de las necesidades de personal de la industria manufacturera, aunque su expansión dependerá también de factores regulatorios, tecnológicos y de seguridad.