Rocha Moya rechaza acusaciones de EU y afirma que demostrará “falta de sustento”

Miércoles 29 de abril de 2026

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó de manera categórica las acusaciones formuladas en su contra por autoridades de Estados Unidos, las cuales lo señalan por presuntos vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.

A través de un posicionamiento, el mandatario estatal aseguró que los señalamientos carecen de veracidad y fundamento, y sostuvo que serán desmentidos en su momento.

“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra… ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, expresó.

Las acusaciones fueron presentadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que incluyó a Rocha Moya dentro de una investigación contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presunta conspiración para introducir drogas a territorio estadounidense, así como por delitos relacionados con armas.

El gobernador sostuvo que este caso no solo representa un señalamiento en su contra, sino que forma parte —según dijo— de una estrategia dirigida contra el movimiento político de la llamada Cuarta Transformación. En ese sentido, afirmó que se trata de un intento por vulnerar la soberanía nacional.

“A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”, agregó.

De acuerdo con la acusación estadounidense, los implicados habrían colaborado con el grupo criminal para facilitar el tráfico de drogas a cambio de sobornos y apoyo político, cargos que, en el sistema judicial de ese país, podrían derivar en penas severas, incluida la cadena perpetua.

El caso continúa en desarrollo, mientras autoridades mexicanas analizan la solicitud y los elementos presentados conforme a su marco legal.