Rocío Nahle defiende libertad de expresión, pero pide “orden” y ética en los medios

Martes 4 de agosto de 2026

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, afirmó que en México debe prevalecer la libertad de expresión, aunque consideró necesario establecer mayor orden y fortalecer la ética en el ejercicio periodístico para evitar excesos, difamaciones y desinformación.

Al ser cuestionada sobre los Lineamientos Generales para garantizar los Derechos de las Audiencias, la mandataria estatal sostuvo que la libertad de expresión debe mantenerse, pero acompañada de responsabilidad profesional.

“Como en todo debe de haber orden. Cuando hay un exceso, cuando se cruza la línea, difamaciones y mentiras o manipulaciones, hay afectaciones a la sociedad y a terceras personas y se pierde el profesionalismo y la ética del comunicador y del periodista”, expresó.

Nahle aseguró que es momento de retomar los principios éticos dentro del periodismo y llamó a todos los sectores a actuar con responsabilidad.

“Es momento de ordenar. Es momento de retomar la ética en una profesión tan noble como es el periodismo. Hay que ordenarnos todos”, señaló.

La gobernadora reconoció que los funcionarios públicos y representantes populares están sujetos al escrutinio ciudadano y que los medios deben informar cuando existan errores o irregularidades en el ejercicio del gobierno. Sin embargo, afirmó que en su caso no responde a presiones ni amenazas.

“Yo no trabajo así. Siempre lo he dicho, el respeto es de ida y vuelta y ayuda”, manifestó.

Nahle rechazó que las acciones impulsadas por el Gobierno Federal tengan como objetivo censurar a los medios de comunicación. Como ejemplo, mencionó las conferencias matutinas presidenciales como un espacio que, a su juicio, ha fortalecido la libertad de expresión y el derecho a la información.

Asimismo, se pronunció a favor de analizar la propuesta planteada por algunos comunicadores para crear un censo de periodistas en Veracruz, aunque no detalló los alcances o propósitos específicos de dicha iniciativa.

La mandataria comparó el trabajo periodístico con otras profesiones que requieren preparación y responsabilidad social, como la medicina o la ingeniería.

“Un periodista es igual que un médico o un ingeniero. Debe de tener ética en su profesión. Entonces, estos lineamientos que se están haciendo son para seguir protegiendo exactamente la libertad de expresión, pero con ética”, afirmó.

Finalmente, Nahle sostuvo que las investigaciones periodísticas pueden contribuir a que los gobiernos identifiquen y resuelvan problemas públicos, al tiempo que acusó a algunos sectores de impulsar una narrativa equivocada sobre una supuesta intención de restringir la libertad de expresión en el país.

La discusión sobre los nuevos lineamientos ha generado debate entre organizaciones de periodistas, especialistas y actores políticos, quienes mantienen posiciones encontradas sobre el equilibrio entre la protección de audiencias, la regulación de contenidos y la garantía plena de la libertad de expresión.