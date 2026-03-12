Rocío Sarmiento Rufino, nueva titular de la Defensoría Pública en Chihuahua

Jueves 12 de marzo de 2026

El Poder Judicial del Estado de Chihuahua, a través del Órgano de Administración, anunció la designación de la licenciada Rocío Sarmiento Rufino como nueva titular de la Defensoría Pública, cargo clave para garantizar el acceso a la justicia de las personas que requieren representación legal gratuita.

En palabras de la Magistrada Presidenta, Marcela Herrera Sandoval, “su nombramiento refleja la confianza en que podrá fortalecer el trabajo de la Defensoría Pública y continuar impulsando una atención profesional, cercana y eficiente para quienes más lo necesitan”.

Sarmiento Rufino cuenta con más de 20 años de trayectoria en el ámbito jurídico y servicio público. Inició su carrera como asesora jurídica y posteriormente se integró a la Fiscalía del Estado, donde se desempeñó como subagente y agente del Ministerio Público, además de jefa de la Oficina de Averiguaciones Previas durante ocho años.

Entre 2010 y 2018, laboró en la Defensoría Penal Pública en los distritos judiciales de Guerrero, Rayón y Arteaga, fortaleciendo su experiencia en el sistema de justicia penal y manteniendo contacto directo con comunidades indígenas y poblaciones con acceso limitado a servicios jurídicos.

De manera oficial, la Lic. Sarmiento se integró a la Dirección de la Defensoría Pública el 9 de marzo de 2026, iniciando una nueva etapa de trabajo al frente de esta área estratégica. Su nombramiento refuerza el compromiso del Poder Judicial del Estado de Chihuahua con la profesionalización, cercanía y accesibilidad de los servicios de justicia para toda la ciudadanía.