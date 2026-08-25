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Martes 25 de agosto de 2026

Rogelio “Keko” Pérez, listo para correr en casa en la sexta fecha de la Súper Copa

Chihuahua, Chih.- Rogelio “Keko” Pérez se encuentra listo para enfrentar uno de los compromisos más especiales de la temporada: correr ante su afición durante la sexta fecha de la Súper Copa, considerada una de las competencias de automovilismo más importantes de México.

El piloto de Chihuahua capital tendrá nuevamente acción dentro de la categoría GTМ Pro 1, donde buscará dejar atrás una serie de resultados que no han sido los esperados y aprovechar el conocimiento de la pista y el respaldo de su público para conseguir un resultado positivo.

A lo largo de la temporada, Pérez ha trabajado junto con su equipo para encontrar el mejor rendimiento del auto y llegar en condiciones competitivas a esta nueva cita del campeonato.

“Keko” sabe que correr en casa representa una motivación especial, pero también un reto importante, por lo que buscará mantener la concentración desde las prácticas y clasificación para llegar bien preparado a la carrera.

El objetivo será claro: pelear por las primeras posiciones y conseguir un resultado que refleje el trabajo realizado durante la temporada.

Para Rogelio Pérez, competir frente a los aficionados de Chihuahua convierte esta fecha en una de las más importantes del calendario, ya que tendrá la oportunidad de recibir el apoyo de familiares, amigos y seguidores que acudirán al circuito para acompañarlo.

Con el campeonato avanzando hacia su segunda mitad, el piloto chihuahuense buscará aprovechar esta sexta fecha para sumar puntos importantes y recuperar terreno en la clasificación.

Todo está listo para que “Keko” Pérez vuelva a tomar el volante y busque protagonizar una carrera especial en casa y ante su gente.

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