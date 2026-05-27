Ron Johnson presume avances en seguridad, migración y combate al narco entre México y EE.UU.

Miércoles 27 de mayo de 2026

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, difundió en redes sociales una lista de resultados que calificó como “logros históricos” alcanzados durante el último año en coordinación entre el gobierno del presidente Donald Trump y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de una infografía, Johnson destacó cinco ejes principales relacionados con seguridad fronteriza, combate al narcotráfico, tráfico de armas y cooperación bilateral.

Entre los principales indicadores, el diplomático aseguró que actualmente se registra el menor número de detenciones fronterizas en 55 años, además de una reducción del 95 por ciento en las detenciones diarias de migrantes en comparación con los niveles reportados durante la administración de Joe Biden.

En materia de combate al fentanilo, afirmó que las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35 por ciento y que el tráfico marítimo de drogas tuvo una reducción del 95 por ciento. Asimismo, señaló que autoridades mexicanas han decomisado más de 65 toneladas de droga en operaciones marítimas y desmantelado alrededor de 2 mil 300 laboratorios clandestinos.

Respecto a la cooperación en seguridad, Johnson destacó la captura de objetivos prioritarios vinculados al crimen organizado, además de 188 traslados bajo custodia y extradiciones entre ambos países. También subrayó acciones enfocadas en el combate a las finanzas ilícitas de los cárteles.

En cuanto al tráfico ilegal de armas, informó que más de 36 mil armas han sido decomisadas y que las incautaciones aumentaron 125 por ciento, además de la implementación del programa Mission Firewall para fortalecer el intercambio de información entre autoridades de ambos países.

Finalmente, resaltó acuerdos bilaterales relacionados con el Tratado de Aguas de 1944, el saneamiento del Río Tijuana y las acciones conjuntas para contener el gusano barrenador y proteger el comercio ganadero en la frontera.