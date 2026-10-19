Rosa Alegría Villarreal brilla en el 21K Tarahumara; conquista su categoría

Lunes 19 de octubre de 2026

La corredora chihuahuense Rosa Alegría Villarreal Arroyo tuvo una sobresaliente participación en la segunda edición del 21K Tarahumara The Home Depot by Brooks, al conquistar el primer lugar de la categoría femenil de 40 a 49 años y ubicarse en la cuarta posición general entre las mujeres.

Villarreal Arroyo completó los 21 kilómetros con un tiempo de 1 hora, 42 minutos y 57 segundos, manteniendo un ritmo promedio cercano a los 4 minutos con 53 segundos por kilómetro, pese a enfrentar una ruta particularmente retadora, que exigió resistencia, concentración y una buena administración del esfuerzo.

La atleta destacó que las características del recorrido hicieron de esta edición un desafío especial, por lo que valoró aún más el resultado obtenido y el poder mantenerse entre las primeras posiciones de la rama femenil.

“Fue una ruta muy retadora, que nos exigió mantenernos concentrados y administrar bien el esfuerzo durante los 21 kilómetros. Terminar con este tiempo, cuarta de la rama femenil y primera de mi categoría, me deja muy contenta y con ganas de seguir mejorando”, expresó.

El resultado se suma a otras actuaciones destacadas de Rosa Alegría, entre ellas el segundo lugar general femenil en la carrera de 10 kilómetros Todo México Salvando Vidas de Cruz Roja, celebrada en septiembre en Chihuahua.

La corredora subrayó que detrás de cada resultado existe un trabajo que va más allá del esfuerzo individual y agradeció especialmente a quienes forman parte de su preparación.

“Detrás de cada carrera hay muchas horas de entrenamiento, disciplina y sacrificio. Quiero agradecer especialmente a mi familia, por acompañarme y apoyarme siempre; a mi entrenador, por su confianza, exigencia y por prepararme para seguir mejorando; y a todo mi equipo G Runners, porque compartir entrenamientos y kilómetros juntos hace que cada reto sea especial”, señaló.

Para Rosa Alegría, el primer lugar de su categoría y la cuarta posición general femenil representan una motivación para continuar trabajando de cara a sus próximos desafíos.

“Este logro también es de ellos. Cada carrera nos deja algo para aprender y mejorar; vamos por más”, concluyó.