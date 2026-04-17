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Viernes 17 de abril de 2026

Rosa Icela Rodríguez no descarta contender por gubernatura de San Luis Potosí

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dejó abierta la posibilidad de buscar la gubernatura de San Luis Potosí, aunque evitó confirmarlo al señalar que los temas electorales no corresponden al espacio de la conferencia matutina.

Durante su participación en La Mañanera, la funcionaria fue cuestionada sobre versiones que apuntan a que podría solicitar licencia para competir en el proceso interno de Morena rumbo a 2027.

“Los temas electorales no son de esta tribuna”, respondió, sin descartar de fondo una eventual participación.

Sin embargo, su postura dejó abierta la puerta a una posible aspiración política en su estado, lo que ha incrementado las especulaciones en el ámbito político.

De acuerdo con versiones, Rodríguez podría buscar la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en San Luis Potosí, figura interna de Morena que suele definir a quienes posteriormente se convierten en candidatos a gubernaturas.

El escenario cobra relevancia luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que los funcionarios interesados en participar en procesos electorales deberán separarse de sus cargos.

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