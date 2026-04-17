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Viernes 17 de abril de 2026

Rosa Icela Rodríguez reporta más de 203 mil mexicanos deportados desde EE.UU.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que del 20 de enero de 2025 al 16 de abril de 2026, el gobierno de Donald Trump ha deportado a 203 mil 685 mexicanos.

Durante la conferencia conocida como La Mañanera del Pueblo, la funcionaria detalló que, del total, 164 mil 444 connacionales fueron repatriados por vía terrestre, mientras que 39 mil 441 regresaron al país por vía aérea.

Las cifras, precisó, provienen de registros del Instituto Nacional de Migración y reflejan el flujo migratorio en el actual periodo.

Ante este escenario, el Gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum implementó el programa México te Abraza, orientado a brindar atención integral a los mexicanos deportados.

El esquema contempla:

Recepción en centros de atención
Entrega de documentos oficiales
Acceso a apoyos y servicios básicos

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan facilitar la reintegración de los connacionales y garantizar condiciones dignas tras su retorno al país.

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