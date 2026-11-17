Martes 17 de noviembre de 2026

Ante las nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer fuertes aranceles a México por el tránsito de migrantes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que ninguna de las 24 caravanas registradas en territorio nacional ha llegado a la frontera norte.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria federal presentó cifras sobre los movimientos migratorios provenientes de Centroamérica y sostuvo que los contingentes han permanecido en el sur del país.

“Los hechos son que se han organizado alrededor de 24 caravanas, todas provenientes de Centroamérica, y que a México, a Chiapas y en algunos casos al sur de Oaxaca, han llegado 24, pero al momento no ha habido absolutamente ninguna caravana que llegue a la frontera norte”, afirmó.

Rodríguez explicó que el Instituto Nacional de Migración (INM) mantiene comunicación permanente con los integrantes de estos grupos para informarles sobre las restricciones de ingreso a Estados Unidos y ofrecer alternativas de retorno seguro o regularización migratoria en México.

Actualmente, una caravana integrada por 781 migrantes procedentes de Honduras y El Salvador permanece en Mapastepec, Chiapas, luego de que algunos de sus integrantes decidieran regresar voluntariamente a sus países de origen.

La secretaria detalló que personal del INM acompaña a los migrantes durante su tránsito por el sur del territorio nacional y analiza individualmente sus circunstancias, incluyendo solicitudes de refugio, vínculos familiares con ciudadanos mexicanos y posibilidades de permanencia legal.

Las declaraciones se producen después de que Trump advirtiera que impondría aranceles elevados a los productos mexicanos si el Gobierno de México no frena el avance de migrantes hacia Estados Unidos.

El mandatario estadounidense también había planteado la posibilidad de duplicar los gravámenes comerciales, lo que incrementó la tensión en la relación bilateral.

Frente a estos señalamientos, el Gobierno mexicano sostiene que las caravanas no han alcanzado la frontera con Estados Unidos y que las autoridades migratorias mantienen acciones de seguimiento y atención en el sur del país.

La postura de Gobernación busca responder con datos oficiales a las advertencias comerciales de Washington, en medio de un escenario de presión migratoria y negociaciones entre ambos gobiernos.