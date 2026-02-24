Rosalinda González, “La Jefa”, y la dinastía que sostiene al CJNG tras la muerte de El Mencho

Martes 24 de febrero de 2026

El matrimonio entre Rosalinda González y Nemesio Oseguera Cervantes fue clave para consolidar el poder del Cártel Jalisco Nueva Generación. La pareja contrajo matrimonio en 1996 y tuvo dos hijos: Jessica Johanna y Rubén, conocido como El Menchito, detenido en 2014 en Jalisco.

Rosalinda González desempeñó un papel central en la administración financiera del CJNG hasta su detención en 2021 y posterior liberación en 2025, tras cumplir más de la mitad de su condena de cinco años por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La influencia de La Jefa se reforzó gracias a sus hermanos, quienes se aliaron con el cártel como brazo financiero y comercial.

La familia González Valencia ya había participado en el crimen organizado a través del Cártel del Milenio y el grupo criminal Los Cuinis, liderado por su hermano Abigael González, quien lavaba dinero para el CJNG mediante empresas fachada en México, Panamá y Uruguay y actualmente enfrenta cargos en Estados Unidos.

Tras la muerte de El Mencho, se perfila como posible sucesor dentro del CJNG Juan Carlos Valencia, por quien la DEA ofrece hasta cinco millones de dólares debido a su indiciación por tráfico de drogas en Estados Unidos.

Rosalinda González, con su amplia red familiar y experiencia en la gestión de recursos del cártel, sigue siendo una pieza clave en la estructura financiera y estratégica del CJNG, consolidando la dinastía criminal tras la pérdida de su esposo.