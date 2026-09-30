Rosana Díaz celebra designación de Cruz Pérez Cuéllar y llama a fortalecer la unidad de la 4T

Miércoles 30 de septiembre de 2026

La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Rosana Díaz, respaldó la designación de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua y consideró que la unidad será clave para fortalecer al movimiento rumbo al proceso electoral de 2027.

Díaz recordó que ella también participó en el proceso para buscar esa coordinación, aunque finalmente las fuerzas que integran el bloque de la Cuarta Transformación avanzaron en una definición en torno a Pérez Cuéllar. Previamente, Morena había presentado a Rosana Díaz como una de las propuestas vinculadas al PVEM dentro del proceso interno.

La legisladora llamó a mantener la cohesión entre Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, al señalar que la unidad permitirá consolidar el proyecto político en Chihuahua.

Su posicionamiento se da luego de que Morena designara a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal, tras concluir su proceso interno de encuestas.

El llamado ocurre además en un contexto de diferencias dentro de las fuerzas aliadas. El PT Chihuahua informó que no acompaña los resultados del proceso interno de Morena y señaló que esperará los resultados de una mesa técnica de encuestas de la coalición, instalada para definir metodología y mecanismos de medición.

Rosana Díaz sostuvo que, más allá de las diferencias surgidas durante el proceso, el objetivo debe ser mantener la unidad y fortalecer la organización territorial de la Cuarta Transformación en el estado.

La dirigencia de Morena ha señalado que una de las principales encomiendas de Pérez Cuéllar será precisamente coordinar los trabajos organizativos y construir unidad entre las distintas expresiones del movimiento.