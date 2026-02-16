Internacional

Rubio califica de “fracasado” el modelo económico de Cuba y pide mayor libertad para la isla

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el férreo control que ejerce Cuba sobre su economía es un modelo que ha fracasado en otras partes del mundo.

Durante una entrevista con John Micklethwait, editor en jefe de Bloomberg News, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Rubio sostuvo que el régimen cubano atraviesa una situación “desesperada” debido a la falta de subsidios provenientes de otros países.

El funcionario evitó precisar cuál es el objetivo final de Estados Unidos hacia la isla, aunque aseguró que la administración del presidente Donald Trump está dispuesta a ofrecer mayor ayuda humanitaria.

“Es importante que el pueblo cubano tenga más libertad, no solo política, sino económica”, declaró Rubio. “Eso es lo que este régimen no ha estado dispuesto a darles, porque temen que si el pueblo cubano logra mantenerse a sí mismo, perderán el control sobre él”.

No obstante, el secretario de Estado declinó detallar el enfoque específico que seguirá Washington. “Obviamente, estas cosas requieren espacio y tiempo para hacerse correctamente”, señaló. “Sin duda, su disposición a empezar a abrir camino en este sentido es una posible vía de avance”.

Las declaraciones se dan en un contexto de tensiones persistentes entre ambos países y de debates internos en Estados Unidos sobre el rumbo de la política hacia la isla caribeña.

