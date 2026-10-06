Rubrum confirma ventaja de César Jáuregui rumbo a la alcaldía de Chihuahua

Martes 6 de octubre de 2026

César Jáuregui se mantiene en el primer lugar entre los perfiles del PAN para la Presidencia Municipal de Chihuahua, de acuerdo con la más reciente encuesta de Rubrum sobre el proceso electoral de 2027.

La medición coloca a César Jáuregui con 34.6 por ciento de las preferencias, seguido por Santiago de la Peña con 27.0 por ciento y Manque Granados con 21.9 por ciento. Más atrás aparecen Rafa Loera con 8.2 por ciento, Alfredo Chávez con 3.9, Alan Falomir con 2.7 y Jorge Soto con 1.7 por ciento.

Con estos resultados, Jáuregui registra una ventaja de 7.6 puntos porcentuales sobre su competidor más cercano y de 12.7 puntos sobre el tercer lugar, confirmando su posición al frente de la medición interna entre los posibles candidatos del PAN a la alcaldía de la capital. Los resultados corresponden a la encuesta publicada por Rubrum el 5 de octubre. CHIHUAHUA Y QUERÉTARO 05OCT26.pdf

La gráfica de seguimiento incluida por Rubrum muestra además que Jáuregui permanece en primer lugar en las últimas mediciones y llega en octubre a 34.6 por ciento, mientras Santiago de la Peña se ubica en 27.0 y Manque Granados en 21.9 por ciento.

La encuesta también registra una ventaja importante del PAN en la intención de voto por partido para la Presidencia Municipal de Chihuahua. Ante la pregunta de por cuál partido votarían si hoy fuera la elección, PAN obtiene 50.3 por ciento, frente a 34.3 por ciento de Morena; el PRI alcanza 4.5, Movimiento Ciudadano 2.0 y Partido Verde 1.6 por ciento, mientras 7.3 por ciento aún no decide.

De acuerdo con la ficha metodológica de Rubrum, el estudio fue realizado mediante encuesta telefónica automatizada, con muestra aleatoria representativa, nivel de confianza de 95 por ciento y margen de error de ±3.8 por ciento. El levantamiento se realizó el 3 de octubre de 2026.