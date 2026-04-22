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Miércoles 22 de abril de 2026

Rubrum posiciona a César Jáuregui como puntero rumbo a la alcaldía de Chihuahua

La más reciente medición de la casa encuestadora Rubrum confirma el posicionamiento de César Jáuregui Moreno como el perfil mejor ubicado rumbo a la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal de Chihuahua capital.

De acuerdo con el estudio levantado el 20 de abril de 2026, Jáuregui alcanza 34.8 por ciento de las preferencias, colocándose en el primer lugar entre los aspirantes panistas y ampliando su ventaja respecto a mediciones previas.

En segundo lugar se ubica la diputada federal María Angélica Granados Trespalacios con 23.6 por ciento; seguida por Rafael Loera Talamantes con 17.0 por ciento; Santiago de la Peña Grajeda con 16.6 por ciento; y Alfredo Chávez Madrid con 8.0 por ciento.

Uno de los datos más relevantes del ejercicio es el crecimiento sostenido del actual fiscal estatal, quien pasó de 25.6 por ciento en febrero a 27.1 por ciento en marzo, hasta alcanzar 34.8 por ciento en abril, lo que representa un incremento de 9.2 puntos porcentuales en dos meses.

En cuanto a preferencias partidistas, la encuesta ubica al Partido Acción Nacional con 51.4 por ciento de intención de voto en el municipio de Chihuahua, frente a 29.0 por ciento de Morena, mientras que otras fuerzas políticas registran porcentajes menores.

El estudio, realizado mediante 600 entrevistas telefónicas automatizadas en el municipio de Chihuahua, refleja una tendencia de crecimiento en el primer lugar y una brecha cada vez mayor respecto a otros perfiles, en un contexto donde la exposición pública y el trabajo político comienzan a impactar en la percepción ciudadana.

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