Ruffo Appel relata su paso por el Altiplano y asegura que demostrará su inocencia

Viernes 2 de octubre de 2026

Baja California.- El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, habló sobre los más de dos meses que permaneció recluido en el penal federal del Altiplano, donde enfrentó prisión preventiva dentro del proceso que se sigue en su contra por presunta delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, relacionado con una investigación de huachicol fiscal.

Actualmente, Ruffo Appel continúa su proceso desde su domicilio en Ensenada, luego de que una jueza modificara la medida cautelar y determinara que la prisión preventiva se cumpla en casa. La Fiscalía General de la República precisó que el proceso penal continúa vigente.

En entrevista con Milenio, el exmandatario señaló que durante su estancia en el penal trató de asumir la experiencia desde una perspectiva positiva. Relató que el aislamiento de teléfonos y actividades cotidianas le permitió leer, reflexionar y convivir con otros internos.

Ruffo afirmó que dentro del penal recibió recomendaciones de otros reclusos para evitar caer en depresión y mantenerse activo. También describió como limitado el contacto con su familia, al señalar que podía comunicarse únicamente durante algunos minutos a la semana.

El exgobernador sostiene que es inocente y aseguró que, tras revisar el expediente, considera que la acusación en su contra fue construida de manera indebida. Según su versión, su participación en la empresa investigada se limita a su calidad de accionista y dijo haber acudido previamente ante el Ministerio Público para aportar información relacionada con el caso.

La FGR, por su parte, ha señalado que Ruffo Appel fue detenido como parte de una investigación por posibles delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos vinculados con operaciones atribuidas a la empresa Ingemar. El exgobernador permanece vinculado a proceso, por lo que conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.

Ruffo también mantiene recursos legales contra su detención y vinculación a proceso, entre ellos juicios de amparo promovidos por su defensa.