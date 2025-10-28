Rumores sobre la presunta captura de “Mayito Flaco” en Durango

Martes 28 de octubre de 2025

Esta mañana comenzaron a circular fuertes versiones que señalan que elementos de la Secretaría de Marina habrían logrado la detención de Ismael Zambada Sicairos, conocido como "Mayito Flaco” hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los reportes no oficiales, el operativo se habría realizado en el estado de Durango, aunque hasta el momento no existe confirmación por parte de las autoridades federales.

Fuentes consultadas indican que el despliegue habría sido ejecutado por personal de la Marina en coordinación con otras fuerzas de seguridad, sin que se conozcan detalles sobre posibles enfrentamientos o detenidos adicionales.

Hasta las 11:30 de la mañana, el nombre de Zambada Sicairos no aparece en el Registro Nacional de Detenciones, lo que mantiene la información en un total hermetismo.

De confirmarse su captura, se trataría de una de las detenciones más relevantes de los últimos meses y representaría un duro golpe al Cártel de Sinaloa, organización que continúa operando pese a la detención y extradición de varios de sus líderes.

Se espera que en las próximas horas las autoridades federales emitan una postura oficial para confirmar o desmentir la presunta detención.