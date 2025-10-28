El Estado

24.44°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 28 de octubre de 2025

Rumores sobre la presunta captura de “Mayito Flaco” en Durango

Esta mañana comenzaron a circular fuertes versiones que señalan que elementos de la Secretaría de Marina habrían logrado la detención de Ismael Zambada Sicairos, conocido como "Mayito Flaco” hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los reportes no oficiales, el operativo se habría realizado en el estado de Durango, aunque hasta el momento no existe confirmación por parte de las autoridades federales.

Fuentes consultadas indican que el despliegue habría sido ejecutado por personal de la Marina en coordinación con otras fuerzas de seguridad, sin que se conozcan detalles sobre posibles enfrentamientos o detenidos adicionales.

Hasta las 11:30 de la mañana, el nombre de Zambada Sicairos no aparece en el Registro Nacional de Detenciones, lo que mantiene la información en un total hermetismo.

De confirmarse su captura, se trataría de una de las detenciones más relevantes de los últimos meses y representaría un duro golpe al Cártel de Sinaloa, organización que continúa operando pese a la detención y extradición de varios de sus líderes.

Se espera que en las próximas horas las autoridades federales emitan una postura oficial para confirmar o desmentir la presunta detención.

JMAS lanza programa “Ponte al Corriente con el Agua” con descuentos de hasta el 100% en multas y recargos

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Panteones municipales operarán en horario especial por Día de Muertos

Maestros de Guachochi se manifiestan frente a la Presidencia Municipal para exigir justicia y paz

EE. UU. se prepara para regresar al horario estándar: qué implica para su salud y sueño

Cierra este 3 de noviembre convocatoria del Premio Estatal por la Discapacidad “Manuel Trueva Martínez 2025”
Feria Regional de Saucillo deja a expositores derrama económica superior a los 295 mil pesos
Partido Verde organiza la primera Carrera Verde Chihuahua 5K
Fotógrafos capturan raro fenómeno atmosférico en Nueva Zelanda: los “red sprites”
EU destruye cuatro “narcolanchas” en operativo marítimo; hay 14 muertos y un sobreviviente
Ampliarán dos planteles de bachillerato en Ciudad Juárez como parte del Plan Nacional de Bachillerato 2026
SAT supera meta de recaudación por fiscalización en 2024 con un 144% más de lo previsto
EE. UU. firma acuerdo de 80 mil millones de dólares para impulsar energía nuclear destinada a la inteligencia artificial

Municipios

Más Noticias

Organización civil interpondrá amparo contra cobro de accesorios vehiculares en Chihuahua
Rehabilitación de la ciclopista de la Ciudad Deportiva registra un 95% de avance
Fuerte terremoto de magnitud 6.1 sacude el oeste de Turquía