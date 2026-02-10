Rusia cancela vuelo a Cuba por falta de combustible en la isla

Martes 10 de febrero de 2026

Autoridades rusas informaron, a través de redes sociales, la cancelación de un vuelo con destino a Cuba a último momento, luego de que se confirmara que no hay disponibilidad de combustible para aviones (Jet Fuel) en la isla.

De acuerdo con los reportes, los pasajeros tuvieron que desembarcar de la aeronave minutos antes del despegue, una vez que los pilotos recibieron la notificación oficial sobre la falta de combustible en territorio cubano, situación que fue difundida ampliamente en plataformas digitales.

La cancelación del vuelo ruso se suma a una serie de suspensiones anunciadas por aerolíneas extranjeras, luego de que el propio Gobierno de Cuba reconociera que varios vuelos internacionales fueron cancelados debido a la escasez de combustible.

Canadá fue uno de los primeros países en informar que detendría temporalmente sus vuelos hacia Cuba, al señalar que la isla ya no cuenta con el tipo de combustible requerido para sus aeronaves, por lo que los servicios permanecerán suspendidos hasta nuevo aviso.

Posteriormente, Rusia confirmó que adoptaría la misma medida, suspendiendo sus operaciones aéreas hacia la isla caribeña hasta que se restablezca el suministro de combustible necesario para garantizar la seguridad de los vuelos.

La falta de turbosina ha generado incertidumbre en el sector turístico y aéreo, afectando la conectividad internacional de Cuba y provocando ajustes en itinerarios y operaciones por parte de distintas aerolíneas.