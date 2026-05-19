Rusia inicia maniobras nucleares masivas en medio de tensiones por guerra en Ucrania

Martes 19 de mayo de 2026

Rusia inició este martes una serie de maniobras militares de gran escala con sus fuerzas nucleares, incluyendo lanzamientos de práctica de misiles balísticos y de crucero con capacidad nuclear, en un contexto marcado por el incremento de ataques con drones atribuidos a Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso informó que el ejercicio tendrá una duración de tres días y contará con la participación de 64 mil soldados, más de 200 lanzadores de misiles, 140 aeronaves, 73 buques de superficie y 13 submarinos, incluidos ocho equipados con misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear.

Según las autoridades rusas, las maniobras estarán enfocadas en la preparación y utilización de fuerzas nucleares ante escenarios de amenaza o agresión.

Los ejercicios también incluyen prácticas de coordinación con Bielorrusia, aliado estratégico de Moscú que alberga armamento nuclear ruso, incluido el sistema de misiles de alcance intermedio Oreshnik.

Las maniobras ocurren en medio de un aumento de ataques con drones sobre territorio ruso, incluidos recientes bombardeos en zonas cercanas a Moscú que dejaron personas fallecidas y daños materiales.

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, el presidente Vladimir Putin ha hecho constantes referencias al arsenal nuclear ruso como medida de disuasión frente al respaldo militar occidental a Kiev.

Además, Putin inició este martes una visita oficial de dos días a China, mientras continúan las tensiones internacionales derivadas del conflicto.

La semana pasada, el mandatario ruso destacó una prueba del misil balístico intercontinental Sarmat, diseñado para reemplazar sistemas nucleares heredados de la era soviética.

En 2024, Rusia actualizó su doctrina nuclear para establecer que cualquier ataque convencional respaldado por una potencia nuclear podría ser considerado una agresión conjunta contra el país, medida interpretada por analistas como una advertencia hacia la OTAN y los aliados occidentales de Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso también ha advertido recientemente sobre posibles “consecuencias impredecibles” derivadas del uso de drones fabricados en Europa en ataques contra territorio ruso.