Rusia lanza el mayor ataque con drones en la guerra contra Ucrania

Rusia realizó ayer el ataque con drones más grande registrado desde el inicio del conflicto con Ucrania en 2022, causando al menos cinco muertes y daños significativos en Kiev, informó la Fuerza Aérea ucraniana.

La ofensiva incluyó el lanzamiento de 805 drones y señuelos explosivos Shahed de fabricación iraní, además de 13 misiles de crucero y balísticos. Este ataque superó el anterior récord del 9 de julio, cuando se utilizaron 728 drones.

Entre las víctimas se encuentran una mujer y un niño en la capital ucraniana, además de daños en un edificio clave donde se reúne el Gabinete de Ministros, cercano al Parlamento y a la oficina del presidente Volodymyr Zelensky.

Según las autoridades ucranianas, nueve misiles y casi 60 drones lograron evadir las defensas aéreas y alcanzar sus objetivos, a pesar de los esfuerzos por interceptarlos.

Por otro lado, el expresidente estadounidense Donald Trump manifestó su disposición a imponer nuevas sanciones a Moscú, tras la escalada del conflicto. Esto se suma a las medidas previas contra compradores de petróleo ruso, que llevaron a una reunión entre Trump y Vladimir Putin en Alaska, la cual no ha dado resultados concretos hasta el momento.

La ofensiva rusa continúa, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el aumento de hostilidades en la región.

Municipio de Chihuahua realiza proceso para contratar crédito de 75 mdp destinado a seguridad pública

