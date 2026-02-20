Internacional

Rusia recluta soldados kenianos ofreciendo ciudadanía y pagos para la guerra en Ucrania

Rusia ha reclutado a mil soldados de Kenia para participar en la guerra contra Ucrania, ofreciéndoles 350 mil chelines kenianos (aproximadamente 2,715 dólares) al mes, además de primas de reclutamiento de 1.2 millones de chelines (unos 9,308 dólares) y la ciudadanía rusa, según informaron autoridades de Kenia.

El presidente de la Asamblea Nacional de Kenia, Manikin Ichung’wah, declaró que los soldados habrían sido reclutados mediante agencias clandestinas y advirtió sobre los riesgos de esta práctica:

“El reclutamiento de kenianos para luchar en la actual guerra entre Rusia y Ucrania está exponiendo a Kenia a diversos riesgos, poniendo en peligro las vidas de jóvenes inocentes y tiene el potencial de causar disputas diplomáticas entre Kenia y los dos países en guerra”.

La noticia ha generado preocupación por la seguridad de los jóvenes reclutados y por las posibles tensiones diplomáticas que podría desatar entre Kenia, Rusia y Ucrania.

SEP elimina validez de la cédula profesional como identificación oficial

Inicia renovación de becas para estancias infantiles en la Zona Sur; beneficia a 200 familias

