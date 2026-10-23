Chihuahua

16.46°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 23 de octubre de 2026

Ruta de la Discapacidad 2026 correrá por cinco causas en Chihuahua

La tercera edición de la Ruta de la Discapacidad “El Movimiento” se realizará el próximo 6 de diciembre, con salida desde la Plaza de Armas y actividades enfocadas en cinco causas relacionadas con la inclusión.

La carrera, organizada por el Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), estará dedicada a visibilizar el autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, distrofia muscular y discapacidad visual.

Bajo la pregunta “¿Tú por qué corres?”, la convocatoria está dirigida a corredores, familias, personas con discapacidad, asociaciones civiles, instituciones y empresas que deseen sumarse.

La jornada contará con las modalidades Kids, 5K, 10K, 21K y relevos, con opciones para participantes de diferentes edades y condiciones.

Los horarios y recorridos definitivos serán anunciados posteriormente, una vez que concluyan las validaciones operativas.

El evento contará con el acompañamiento de Aprender a Volar para Vivir A.C. y busca convertir la actividad deportiva en un espacio para promover la convivencia, participación comunitaria e inclusión de las personas con discapacidad.

Maru revela que advirtió más de ocho veces a Jáuregui sobre riesgo por caso El Pinal

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Vinculan a proceso a César Jáuregui por ejercicio ilegal del servicio público; juez descarta delito de coalición

Resolución contra César Jáuregui se basa en suposiciones y no en pruebas; defensa apelará

Defensa de César Jáuregui cuestiona pruebas y niega acuerdo para incorporar a estadounidenses

Chihuahua analiza cómo aplicará restricciones al uso de celulares en escuelas
Tierra y Marte pudieron formarse de maneras muy distintas, revela estudio
Bachearán este viernes ocho vialidades de Chihuahua; llaman a conducir con precaución
Juárez prepara Séptimo Foro Anual de Transparencia; abordará retos de la inteligencia artificial
Denuncia mujer amenazas; hombres presuntamente armados fueron a buscarla a su casa
Christa Pike vuelve a caminar tras sobrevivir a fallida ejecución con inyección letal
“Primero hay que poner orden en la casa”: Jorge Soto pide diálogo en el PAN rumbo a 2027
“Presidenta, yo no te estoy chingando”: Maru revela tenso diálogo con Sheinbaum

Municipios

Más Noticias

Sheinbaum revela que Maru le señaló presunta corrupción y casinos de César Jáuregui
Consulado de EU en Juárez comienza a reprogramar citas para residencia permanente
Catean vivienda en Parral; aseguran droga y tres vehículos