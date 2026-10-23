Ruta de la Discapacidad 2026 correrá por cinco causas en Chihuahua

Viernes 23 de octubre de 2026

La tercera edición de la Ruta de la Discapacidad “El Movimiento” se realizará el próximo 6 de diciembre, con salida desde la Plaza de Armas y actividades enfocadas en cinco causas relacionadas con la inclusión.

La carrera, organizada por el Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), estará dedicada a visibilizar el autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, distrofia muscular y discapacidad visual.

Bajo la pregunta “¿Tú por qué corres?”, la convocatoria está dirigida a corredores, familias, personas con discapacidad, asociaciones civiles, instituciones y empresas que deseen sumarse.

La jornada contará con las modalidades Kids, 5K, 10K, 21K y relevos, con opciones para participantes de diferentes edades y condiciones.

Los horarios y recorridos definitivos serán anunciados posteriormente, una vez que concluyan las validaciones operativas.

El evento contará con el acompañamiento de Aprender a Volar para Vivir A.C. y busca convertir la actividad deportiva en un espacio para promover la convivencia, participación comunitaria e inclusión de las personas con discapacidad.