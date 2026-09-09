SAT detecta 54 mil empresas que llevan cinco años sin pagar impuestos

Miércoles 9 de septiembre de 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó 54 mil empresas que durante cinco años consecutivos han reportado pérdidas fiscales y, por esta razón, no han realizado pagos de contribuciones, informó su titular, Antonio Martínez Dagnino.

Durante la presentación del Paquete Económico 2027, el funcionario explicó que el Gobierno Federal reforzará la fiscalización para combatir la evasión, las operaciones simuladas y el uso de facturas falsas, con el objetivo de incrementar la recaudación sin crear nuevos impuestos.

Martínez Dagnino detalló que 129 mil empresas declararon pérdidas durante los últimos tres ejercicios fiscales, mientras que 54 mil acumulan cinco años consecutivos bajo esa condición. Advirtió que existen casos en los que las compañías reportan mayores ingresos y, al mismo tiempo, mantienen pérdidas en sus declaraciones anuales sin una justificación real.

El titular del SAT informó además que, entre octubre de 2024 y agosto de 2026, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación más de 3 mil empresas factureras, mientras que más de 38 mil compañías relacionadas con operaciones presuntamente ficticias fueron bloqueadas.

En ese mismo periodo se realizaron cerca de 2 mil auditorías a contribuyentes que adquirieron este tipo de comprobantes. De acuerdo con el SAT, se han detectado empresas que incorporan facturas presuntamente falsas equivalentes hasta al 10% de sus gastos para disminuir el pago del Impuesto Sobre la Renta.

Martínez Dagnino señaló que los ingresos tributarios alcanzarían al cierre de 2026 el equivalente al 15.4% del Producto Interno Bruto y destacó que entre 2019 y 2026 la recaudación aumentó en 2.7 billones de pesos, sin incrementar las tasas existentes ni establecer nuevos impuestos.

Para 2027, la autoridad fiscal plantea mayores controles sobre las deducciones y pérdidas fiscales, además de reforzar la vigilancia de la cadena de suministro de gasolinas y diésel para combatir prácticas de evasión relacionadas con los combustibles.